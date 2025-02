„Bei uns hätten sie den nicht gegeben“: Werder-Ärger über Bayern-Elfer

Sie hielten bis in die zweiten Hälfte gut mit und standen hinten sicher – und dann doch mit leeren Händen da. Eine unglückliche Aktion brachte Werder Bremen beim 0:3 (0:0) bei Bayern München auf die Verliererstraße.

In der 52. Minute bestritt Anthony Jung mal wieder einen Zweikampf mit Bayern-Torjäger Harry Kane, der bis dato mit einem Kopfball (45.) und einem Lattentreffer (46.) auf sich aufmerksam gemacht hatte. Diesmal kämpften die beiden in nächster Nähe um den Ball, der dann an Jungs Arm sprang. Elfmeter für Bayern München, der auch nach Videoprüfung Bestand hatte. Unglücklich für Bremen, aber durchaus regelgerecht. „Bei uns hätten sie den nicht gegeben“, meckerte dennoch Werders Marvin Ducksch über den Pfiff. „Aus 0,2 Zentimetern bekommt er den Ball an die Hand. Das ist ein leidiges Thema“, haderte auch Keeper Michael Zetterer.

Kane trifft per Elfmeter, Sané legt nach

Kane ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte selbst (56.) zum 1:0, nach dem die Münchner das Spiel weitgehend im Griff hatten. Bremen kam zu keiner Ausgleichschance und musste stattdessen durch Leroy Sané (82.) den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Jung verursachte in der Nachspielzeit mit einem Foul an Jamal Musiala noch einen zweiten Strafstoß, den Kane (90.+7) zum Endstand verwertete.

Die Vorlage zum 2:0 lieferte der eingewechselte Konrad Laimer, der als einziger Bayern-Spieler nach dem jüngsten 4:3 gegen Holstein Kiel aus der Startelf gerückt war und zunächst auf der Bank Platz nahm. Für ihn startete Sacha Boey. Damit gingen etwaige Hoffnungen der Bremer, die Münchner würden vor dem Champions-League-Playoff gegen Celtic Glasgow mit einer besseren B-Elf antreten, nicht in Erfüllung.