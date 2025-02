Bei Foto mit Star-Trainer Tuchel: Prinz William passiert ein Fauxpas

Thomas Tuchel hat sich rund einen Monat vor seiner Premiere als englischer Nationaltrainer royale Unterstützung geholt. Prinz William teilte über sein Familienprofil „The Prince and Princess of Wales“ auf der Plattform X ein Foto mit dem deutschen Coach, auf dem die beiden bei einem Handschlag zu sehen sind und in die Kamera lächeln.

„Großartig, zum ersten Mal den neuen englischen Männer-Trainer zu treffen und die Pläne für die Mannschaft zu hören“, schrieb William letztlich dazu. In einer ersten Version der Bildunterschrift war allerdings noch vom „neuen England-Trainer“ und nicht vom „neuen englischen Männer-Trainer“ zu lesen, wie mehrere Medien berichten.

Ein Fauxpas, der umgehend korrigiert wurde, um Missverständnisse zu vermeiden mit Blick auf Sarina Wiegman (55), die seit 2021 Cheftrainerin des englischen Frauenteams ist. Das Königshaus achtet offenbar sehr penibel auf die Art der Kommunikation – zumindest im zweiten Versuch. Prinz William ist außerdem Präsident des englischen Fußballverbands FA.

Tuchel steht am 21. März in der WM-Qualifikation gegen Albanien im Wembley-Stadion erstmals als Trainer der Three Lions an der Seitenlinie.

Der frühere Bundesligatrainer ist der Nachfolger von Gareth Southgate, der nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) zurückgetreten war. (sid/mb)