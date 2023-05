Überraschung: Ibrahimovic vor Wechsel zu Berlusconi-Klub

Der Vertrag des schwedischen Starstürmers Zlatan Ibrahimovic bei AC Mailand läuft im Sommer aus, trotzdem denkt der mittlerweile 41-Jährige nach 24 Jahren Profifußball noch nicht an das Karriereende. Er scheint sich sogar bereits mit einem anderen Serie A-Klub geeinigt zu haben.

Ibrahimovic kam 2020 ablösefrei aus Los Angeles nach Mailand. Eine gemeinsame Zukunft istz nicht in Aussicht. Laut einem Bericht des Portals „Fussball Transfers“ soll Ibrahimovic zwar auf seinen Verein zugegangen sein, jedoch können sich die beiden Parteien wohl nicht auf ein weiters Vertragsjahr einigen.

Gegenüber dem Sender Sky Italia hatte der Schwede allerdings im März verkündet, dass er, sofern sein körperlicher Zustand es erlaubt, weiter Fußballspielen möchte.

Nur 20 Kilometer außerhalb von Mailand gäbe es eine Option dafür, den AC Monza. Der Klub, der dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und Milan-Boss Silvio Berlusconi gehört, spielt ebenfalls in der höchsten italienischen Liga und steht nach 33 Spieltagen auf einem sicheren zehnten Platz.

Mündliche Einigung zwischen Ibrahimovic und Monza?

Ibrahimovic soll sich nach Informationen des französischen Portals „Foot Mercato“ bereits mündlich mit dem Aufsteiger geeinigt haben. Ob der Altmeister somit auch nächste Saison noch in der Serie A spielt, hängt wohl nur noch davon ab, ob er wieder fit wird.

Ibrahimovic leidet zur Zeit noch an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, die er sich zuzog, nachdem er sich gerade von einer schweren Knieverletzung erholt hatte. In dieser Spielzeit kommt „Ibra“ somit wettbewerbsübergreifend nur auf vier Einsätze.