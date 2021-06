Bei Arsenal-Spiel: Horror! Premier-League-Profi mit Schädelbruch ins Krankenhaus

Der deutsche Keeper Bernd Leno hat mit dem FC Arsenal sein Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Sonntagabend mit 1:2 verloren. Überschattet wurde die Partie durch eine schwere Kopfverletzung von Wolverhamptons Raúl Jiménez.

Der 29-Jährige stieß in der 5. Minute in einem Luftduell mit Arsenals David Luiz zusammen und ging bewusstlos zu Boden. Der Stürmer musste minutenlang auf dem Platz behandelt, sogar beatmet werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Luiz konnte das Spiel, das rund zehn Minuten unterbrochen war, hingegen trotz Verletzung fortsetzen.

„Es ist ernst, es war ein schlimmer Moment für alle, und das Spiel war stark beeinträchtigt“, sagte Wolverhamptons Trainer Nuno Espírito Santo nach der Partie. „Sie haben an den Reaktionen der Ärzte beider Mannschaften gesehen, wie ernst es ist, die sofort losliefen, um zu helfen. Man sieht die Panik in ihren Augen und fängt an, darüber nachzudenken, wie es ihm geht.“ Jiménez sei jedoch bei Bewusstsein und spreche.

Jiménez erfolgreich operiert

Wie Wolverhampton am Montagmorgen offiziell bekannt gab, hat sich Jiménez einen Schädelbruch zugezogen und wurde bereits operiert. „Raúl Jiménez fühlt sich nach einer Operation, die er gestern Abend in einem Londoner Krankenhaus durchführen ließ, gut“, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Er werde noch einige Tage unter Beobachtung bleiben.

Das Team aus dem Norden Londons verlor damit den Anschluss an die Europapokal-Plätze und liegt auf Rang 14. Für die „Wolves“ war es der erste Sieg bei den „Gunners“ seit 1979. (sid/fab)