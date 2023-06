Transferoffensive! Bayern an drei Verteidigern dran – kommt einer aus Neapel?

Der FC Bayern München scheint neben einem Stürmer auch neue Verteidiger diesen Sommer verpflichten zu wollen und blickt dabei auch ins Ausland. Medienberichten zufolge hat der Rekordmeister gleich drei Profis in den Fokus genommen.

Wie Sport1 berichtet, sind die Münchener an dem Südkoreaner Kim Min-jae interessiert. Der 1,90 Meter große Defensivakteur vom italienischen Meister SSC Neapel gehört zu den Aufsteigern der Saison und besitzt eine Ausstiegsklausel für knapp unter 50 Millionen Euro. Eine Summe, die die Münchner bei einem möglichen Verkauf von Ex-Weltmeister Lucas Hernández und dessen französischer Landsmann Benjamin Pavard einstreichen könnten.

Interesse auch nach Spanien und in der Bundesliga

Neben Kim Min-jae steht zudem Pau Torres, der 26-jährige Abwehrchef von Villareal, auf der Transferliste vom FC Bayern. Der 1,91 Meter große Linksfuß soll als Ersatz für Lucas Hernandez in der linken Innverteidigung kommen. Hernandez hatte dem FC Bayern gegenüber bereits einen Wechselwunsch geäußert. Der spanische Nationalspieler spielt seit 2019 für das gelbe U-Boot und kann sich einen Wechsel durchaus vorstellen. Der Marktwert beim Verteidiger liegt derweil bei 45 Millionen Euro und könnte nur noch diesen Sommer Villareal Geld in die Kassen bringen, da sein Vertrag 2024 ausläuft.

Zudem beschäftigt sich der FC Bayern laut der „tz“ mit dem niederländischen Abwehrspieler Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg. Van de Ven verlängerte seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg zwar erst im März bis 2027. Gegenüber ESPN stellte der U21-Nationalspieler der Niederlande einem Interview jedoch klar: „Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bayern hat Angebot für Star-Stürmer abgegeben

Alle drei Verteidiger stehen allerdings auch im Interesse anderer europäischer Topclubs. Beim Rennen um Kim scheint vor allem Manchester United die besseren Karten zu haben, wie mehrere englische Medien berichten. Bei Torres hingegen haben Juventus Turin und Aston Villa ihr Interesse bekundet. Und der FC Liverpool beschäftigt sich ebenfalls seit längerem mit van de Ven. (mg/dpa)