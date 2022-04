Bayern will ihn: Leipzig-Boss macht Ansage zu 65-Millionen-Star

Klare Ansage! Klubchef Oliver Mintzlaff hat Spekulationen um einen Abgang von Stürmer Christopher Nkunku bei RB Leipzig eine Absage erteilt.

„Ich habe es öfter gesagt und sage es auch hier gerne in der ARD: Nkunku ist auch in der kommenden Saison unser Spieler“, sagte Mintzlaff vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin, in dem RB den Finaleinzug perfekt machte..



Der Franzose Nkunku (Marktwert laut transfermarkt.de bei 65 Millionen Euro) steht noch bis 2024 bei RB unter Vertrag, zuletzt war er unter anderem mit Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der 24 Jahre alte Angreifer kommt aktuell auf 17 Tore und 16 Assists für RB.

PSG und Manchester City sollen Interesse haben

Auch PSG oder Manchester City werden als potenzielle Interessenten genannt. Nkunku hatte „L‘Équipe“ im Februar gesagt:. „Bis zum Sommer kann viel passieren. Am Ende der Saison werde ich mich mit dem Klub, mit meinem Berater und meiner Familie zusammensetzen und eine Entscheidung fällen.“ (sid/brb)