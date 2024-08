Bayern-Trainer Kompany nimmt Stellung zu bösem Gerücht aus England

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat einen Medienbericht aus England zum Transfer von Abwehrspieler Matthijs de Ligt zu Manchester United als falsch bezeichnet. Laut „The Athletic“ soll Kompany dem 25 Jahre alten Nationalspieler der Niederlande gesagt haben, er sei sein „Nummer-eins-Verteidiger“ und dass er nicht für die Münchner Transfer-Entscheidung verantwortlich gewesen sei.

„Ich habe es auf jeden Fall nicht gesagt. Das wäre so blöd von mir, so etwas zu sagen. Das passt nicht zu dem, was wir vorhaben im Kader“, sagte Kompany vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg. Als Coach wolle er Konkurrenzkampf auf den einzelnen Positionen, „das also zu sagen, macht keinen Sinn“. Der deutsche Rekordmeister hatte den Bericht schon vorab als falsch zurückgewiesen.

Hiroki Ito soll bei den Bayern Matthijs de Ligt ersetzen

Sportvorstand Max Eberl äußerte sich in der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel auch noch einmal zu der Personalie de Ligt. „Wir entscheiden nicht nach Fan-Liebling. Wir treffen als Verein Entscheidungen“, sagte Eberl angesichts der Beliebtheit von de Ligt, der für etliche Bayern-Anhänger der beste Innenverteidiger im Münchner Kader war.

Das könnte Sie auch interessieren: Hoeneß adelt Neuer – und wirbt für diesen Torhüter in der Nationalmannschaft

Für rund 45 Millionen Euro wurde de Ligt aber nun verkauft. Eberl bescheinigte de Ligt „stabile“ Leistungen im Bayern-Trikot. Es sei aber auch Teil der Kaderplanung gewesen, in der Abwehr einen weiteren Linksfuß zu verpflichten. Der wurde in dem japanischen Nationalspieler Hiroki Ito vom VfB Stuttgart unter Vertrag genommen. „Wir machen einfach Kaderplanung“, äußerte Eberl. (aw/dpa)