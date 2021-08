Bayern-Trainer heiß begehrt: FC Barcelona nimmt Kontakt mit Hansi Flick auf

Nach seinem Aus beim FC Bayern ist Hansi Flick ein heiß begehrter Trainer in sämtlichen Ligen. Medienberichten zufolge soll Flick nun sogar ein Angebot des FC Barcelona vorgelegt bekommen haben – welches er allerdings schnell abgelehnt haben soll.

Flick hat nach seinem angekündigten Abschied aus München das Interesse von zahlreichen internationalen Klubs auf sich gezogen. Neben den Topklubs Juventus Turin und Real Madrid sollen auch Spitzenteams aus der Premier League Interesse an dem Trainer gezeigt haben.

Hansi Flick: FC Barcelona nimmt Kontakt zu Bayern-Trainer auf

Wie „ESPN“ berichtet, soll nun offenbar auch der FC Barcelona ein Auge auf Bayerns Erfolgscoach geworfen haben. Der Verein um Superstar Lionel Messi habe sich in den letzten Wochen mit der Personalie beschäftigt, heißt es. Demnach haben sich die Barca-Bosse mit den Beratern von Flick in Verbindung gesetzt. Das will der TV-Sender aus einer vereinsnahen Quelle erfahren haben.

Barca-Präsident Joan Laporta soll ganz besonders von Flicks Erfolgen beeindruckt sein. Die Zweifel am aktuellen Trainer Ronald Koeman werden dagegen immer größer.

Doch Flick widerstand dem Angebot aus Barcelona und erteilte der Anfrage schon nach kurzer Zeit eine Absage. Der mutmaßliche Grund dafür: Flick steht kurz vor einer Einigung mit dem DFB.