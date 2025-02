Bayern-Superstar Kane hatte eine Ausstiegsklausel – Klub hätte Verlust gemacht

Starstürmer Harry Kane verfügt beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München einem Medienbericht zufolge über eine Ausstiegsklausel. Wie die Sport Bild meldet, hätte der englische Nationalmannschaftskapitän im kommenden Sommer für eine Ablöse von 80 Millionen Euro wechseln dürfen. Der 31-Jährige habe die Frist für die Klausel im abgelaufenen Winter-Transferfenster jedoch verstreichen lassen.

Im kommenden Winter soll die Klausel hingegen wieder aktiv werden und einen Abgang im Sommer 2026 gegen eine Ablöse von 65 Millionen Euro ermöglichen. Kanes Vertrag läuft 2027 aus, dann wäre er ablösefrei. Wie die Sport Bild berichtete, wollten sich die Bayern zu einer etwaigen Klausel nicht äußern.

Kane-Klausel sollte England-Wechsel möglich machen

Laut Informationen des Magazins habe sich Kane die Klausel im Zuge seines Wechsels 2023 von Tottenham Hotspur nach München zusichern lassen, falls er vorzeitig nach England zurückkehren wollen sollte. Ein Abgang soll jedoch während der aktuellen Saison nie ein Thema gewesen sein, laut Sport Bild fühlen sich Kane und seine Familie in München sehr wohl.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es ist nicht peinlich, es ist unwürdig“: Bochum-Profi rechnet mit eigenem Klub ab

Sportlich läuft es für Kane bei den Bayern bestens. In seiner ersten Saison wurde er mit 36 Ligatoren in 32 Spielen Torschützenkönig. Aktuell steht er nach 18 Einsätzen bereits wieder bei 19 Treffern. Mit der deutschen Meisterschaft soll in der laufenden Saison Kanes erster Titel folgen, die Bundesliga-Tabelle führen die Bayern mit sechs Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen an. (sid)