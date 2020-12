Bayern stolpern in der Alten Försterei: Union Berlin feiert mit Gesängen im Wald

Weltfußballer-Kandidat Robert Lewandowski rettete dem Rekordmeister die Tabellenführung. Sein Ausgleich ließ Bayern München mit einem 1:1 bei Union Berlin davonkommen. Am Sonntag kann Bayer Leverkusen die Bayern mit einem Heimsieg gegen Hoffenheim allerdings stürzen.



Der Außenseiter kämpfte leidenschaftlich und ging schon in der 4. Minute durch Grischa Prömel in Führung, der eine Ecke von Christopher Trimmel ins lange Eck köpfte. „Die Situation haben wir unter der Woche trainiert, er bringt die Bälle wirklich punktgenau“, verriet Prömel nach seinem ersten Bundesliga-Treffer, dem er seinen Vater widmete: „Er hat mir vorher noch geschrieben, dass es langsam Zeit wird für mein erstes Tor ...“

Bayern-Torwart Manuel Neuer kann dem Ball nur hinterherschauen, der zum 1:0 für Union Berlin ins Tor fliegt imago images/Camera 4 Foto:

Union-Stoßstürmer Taiwo Awoyini (1., 22.) vergab davor und danach zwei gute Chancen - in der ersten Hälfte kamen die Bayern nur schwer in Tritt. Weitschüsse von David Alaba (33.) und Serge Gnabry (43.) waren noch die größten offensiven Lebenszeichen.



Union-Fans singen vorm Stadion: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“

„Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, schallte es aus dem Wald vor dem Stadion, wo einige Anhänger auf und mit Abstand ihre Lieblinge im fanverwaisten Stadion An der Alten Försterei unterstützten. „Das Gegentor hat sich abgezeichnet“, schimpfte Bayern-Torwart Manuel Neuer (in Sporthose) und mahnte: „Bei Standardsituationen müssen wir in künftigen Spielen besser aufpassen.“

Union-Torwart Luthe rettet gegen Müller und Sané

Nach der Pause bekam Neuers Union-Pendant Andreas Luthe mehr zu tun. Gegen Thomas Müller (66.) rettete der Berliner Keeper noch, ehe Kingsley Coman eine Minute später mit einem starken Solo Lewandowski freispielte. Der Pole, der am Donnerstag zum Weltfußballer des Jahres gekürt werden könnte, schloss im Stil eines Torjägers zum 1:1 ab. Dafür war Luthe mit einer prächtigen Parade zur Stelle, als der eingewechselte Leroy Sané (89.) mit einem platzierten Kopfball fast doch noch das Bayern-Siegtor markiert hätte.

Der Ausgleich: Wenn Robert Lewandowski freigespielt wird, können die Gegner meistens nur noch zuschauen imago images/Contrast Foto:

Dass Union sogar hätte gewinnen können, wenn sie den einen oder anderen Konter besser ausgespielt hätten, ärgerte Tor-Vorleger Trimmel nicht: „Das war ein gerechtes Unentschieden, wir haben immerhin gegen die Bayern gespielt. Das war ein wichtiger Schritt nach vorne.“ Sein Trainer Urs Fischer war auch „wirklich zufrieden mit dem Punkt, auch wenn wir vorne nicht immer präzise genug waren. Wir werden sicher noch ein Bierchen nehmen, aber danach geht es an die Analyse“.



Bayern stolpert bei Union: „Haben uns das Leben selber schwer gemacht“

„Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht“, bilanzierte Müller aus Sicht der Bayern: „Für unsere Ansprüche ist das zu wenig, aber summa summarum ist der Punkt für Union Berlin verdient.“ Trainer Hansi Flick bemängelte, dass „uns in der ersten Halbzeit das Selbstvertrauen gefehlt hat. Wir haben immer nur den sicheren Pass gespielt“.