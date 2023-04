Bayern patzt, Dortmund auch! BVB-Trainer Terzic tobt über „das Dümmste der Saison“

Bundesliga-Wahnsinn: Beide Meisterkandidaten verspielten eine Führung, weder Bayern München noch Borussia Dortmund konnten ihre Spiele gegen Abstiegskandidaten gewinnen. Will denn keiner Deutscher Meister werden?

Dortmund hätte mit einem Sieg punktemäßig zu den Münchnern aufschließen können, die Bayern wiederum bei einem eigenen Erfolg vier Zähler zwischen sich und dem BVB legen können. Doch Pustekuchen! Bayern München kam nicht über ein 1:1 gegen Hoffenheim hinaus, die Borussia ließ sich in Stuttgart in allerletzter Sekunde das 3:3 einschenken.

Nur Pavard trifft für Bayern München

In München traf nur Benjamin Pavard (17.) für das Team von Thomas Tuchel, der im Vergleich zur 0:3-Schlappe bei Manchester City mit Joao Cancelo und Thomas Müller nur zwei neue Kicker brachte. Hoffenheim kam nach der Pause immer besser ins Spiel und glich durch einen umstrittenen Freistoß von Andrej Kramaric (71.) aus.

Ein weiterer Bayern-Treffer von Pavard (73.) wurde wegen Abseits aberkannt, Serge Gnabry (90.+2) vergab die letzte von wenigen Chancen zum Bayern-Sieg. „Das ist schwer zu verdauen, wir haben mit sehr wenig Energie und Tempo gespielt“, war Tuchel frustriert: „Es waren extrem viel Verunsicherung und einfache Fehler dabei.“

Dortmund verspielt 2:0-Führung in Stuttgart

Da jubelt Dortmund, oder? Denkste! Der BVB stellte die Weichen vor der Pause auf Sieg, ging beim VfB Stuttgart durch Sébastian Haller (26.) und Donyell Malen (33.) 2:0 in Führung. Zudem sah der Stuttgarter Verteidiger Konstantinos Mavropanos Gelb-Rot (39.). Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Tanguy Coulibaly (78.) und der Ex-HSVer Josha Vagnoman (84.) glichen in Unterzahl zum 2:2 aus.

Der letzte Vorhang war damit noch nicht gefallen: Giovanni Reyna (90.+3) schoss Dortmund wieder in Führung, doch Silas (90.+7) ließ mit seinem Last-Minute-Ausgleich den neuen VfB-Trainer Sebastian Hoeneß jubeln. Sein Gegenüber Edin Terzic konnte ein weiteres Mal an der Nervenschwäche seiner Elf verzweifeln.

„Das Dümmste der Saison“: Terzic ist nach BVB-Remis „brutal enttäuscht“

„Wir haben eine riesige Chance liegen gelassen, das ist eine brutale Enttäuschung“, sagte Terzic: „Wir dachten, dass wir gegen Werder (2:3 nach 2:0-Führung, Anm. mopo.de) schon das Dümmste der Saison erlebt haben, aber das toppt nochmal alles. Wenn wir die Verantwortung wegschieben und uns auf den Nebenmann verlassen, kann das Spiel kippen.“

Terzic verzichtete nach dem Schlusspfiff lange darauf, in der Kabine mit seiner Mannschaft zu sprechen. „Es wäre nicht gut, wenn ich ausdrücken würde, was ich gerade denke“, begründete er vor dem Sky-Mikrofon. Statt Meisterträume gibt’s dicke Luft in Dortmund.

„Es kann nicht sein, dass Stuttgart in Unterzahl immer wieder zu guten Chancen kommt“, ärgerte sich Dortmund-Keeper Gregor Kobel: „Wir haben extrem nachgelassen und defensiv schlecht gestanden.“ Sein drittes Gegentor durch Silas führte auch zum größten Jubel des Nachmittags in München, wo das Spiel zu dieser Zeit bereits abgepfiffen war. Tuchel wollte sich über den Punktverlust des Konkurrenten aber nicht freuen: „Das lohnt sich nicht. Wir sind unter unseren Ansprüchen und haben genug eigene Baustellen.“