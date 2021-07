Bayern-Manager: Diese fünf Stars lehnte Salihamidzic ab

Mit 13 Punkten Vorsprung hat der FC Bayern souverän seine achte Meisterschaft in Folge geholt. Der von Hasan Salihamidzic zusammengestellte Kader ließ der Konkurrenz in einer bärenstarken Rückrunde keine Chance. Kurz vor „Brazzos“ Beförderung zum Sportvorstand sickert durch, dass der 43-Jährige einige Stars in den letzten Jahren abblitzen ließ!

So soll Salihamidzic früh deutlich gemacht haben, dass er einen Transfer von Leroy Sané gegenüber einem von Timo Werner favorisiere. Im Sommer 2019 stand Sanés Wechsel an die Isar kurz bevor, ehe sich der 24-Jährige das Kreuzband riss. In diesem Sommer könnte es soweit sein, Werner zieht es hingegen zu Chelsea.

Kein Freifahrtschein: Kovac blitzte bei Brazzo ab

Auch Wünsche des geschassten Ex-Trainers Niko Kovac erfüllte Salihamidzic diesem nicht bedingungslos, wie der „Kicker“ berichtet. So wollte Kovac seine ehemaligen Frankfurter Schützlinge Ante Rebic (jetzt AC Mailand) und Luka Jovic (jetzt Real Madrid) an die Isar locken – und scheiterte am Veto seines Sportdirektors.

„Die Jungs, die diese Mannschaft verstärken können, sind immer etwas Besonderes, sind starke Charaktere, die aber fähig sein müssen, alles für die Mannschaft zu geben“, sagte Salihamidzic dem Fachmagazin.

So legte der Sportdirektor auch beim ehemaligen Hoffenheimer Kapitän Kevin Vogt (aktuell an Werder Bremen ausgeliehen) und dem jetzigen Dortmunder Thorgan Hazard ein Wechselveto ein.

Von seinen Transfers machten vor allem die Defensivakteure Alphonso Davies und Benjamin Pavard in Bayerns Meistersaison einen Riesenschritt nach vorne – die Meistermannschaft trägt eindeutig Salihamidzic‘ Handschrift.