Bayern-Legende zerlegt Transferpolitik: „Was haben die denn für einen Kader“

Der ehemalige Bayern-Torhüter Sepp Maier hat die Qualität einiger Transfers des deutschen Rekordmeisters heftig kritisiert. Vor allem zwei Bayern-Stars kamen dabei nicht gut weg.

„Was haben die denn für einen Kader beieinander“, zitierte der „Kicker“ (Montag) den Weltmeister von 1974.

„Bei Sadio Mané hieß es: ein super Deal. Bei (Leroy) Sané hieß es: ein super Deal. Aber glaubst du wirklich, dass Pep Guardiola einen super Spieler für 50 Millionen Euro verkauft? Oder dass Jürgen Klopp einen super Spieler gehen lässt?“, fragte Maier. „Nein, die lassen keinen super Spieler ziehen. Bayern war da mal wieder nicht schlau, ist wieder darauf reingefallen. Sie haben Spieler geholt, die woanders nicht mehr gebraucht wurden.“

Mané war vor der Saison vom FC Liverpool des deutschen Trainers Klopp nach München gewechselt, Sané stand vor seiner Zeit bei Manchester City unter Vertrag. Dort ist der ehemalige Bayern-Trainer Guardiola Chefcoach. (dpa/cs)