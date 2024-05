Bayern heiß auf Bundesliga-Star – Wie teuer wird Kompany? Belgier hat Wunschspieler

Der FC Bayern München arbeitet unter Hochdruck an den Planungen für die neue Saison. Die wichtigste Personalie entwickelt sich zum Ablöse-Poker, eine andere könnte in naher Zukunft ebenfalls Fahrt aufnehmen.

Der deutsche Rekordmeister soll sich dem Vernehmen nach einig sein mit dem ehemaligen HSV-Profi Vincent Kompany. Der Belgier, der nach dem HSV bei Manchester City spielte, soll neuer Trainer an der Säbener Straße werden. Ob das auch so eintritt, liegt vor allem an der Ablöse. Mit dem FC Burnley stieg Kompany nach nur einem Jahr wieder aus der Premier League ab, hat bei den Engländern aber einen Langzeitvertrag bis 2028.

Dem Vernehmen nach soll Burnley mehr als 20 Millionen Euro verlangen, die Bayern wollen aber aktuell nur etwa die Hälfte bezahlen. Nicht unwahrscheinlich, dass sich beide Klubs aber einigen werden. Zu dringlich ist die Verpflichtung eines neuen Trainers. Ein erneutes Scheitern wäre ein weiterer Schlag für den stolzen FC Bayern.

Bayern-Interesse an Dani Olmo und Eindhovens Bakayoko

Während die Trainersuche also auf der Zielgeraden zu seien scheint, arbeiten die Münchener parallel auch am neuen Kader. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht auch ein Bundesliga-Star ganz oben auf der Wunschliste. Dani Olmo von RB Leipzig könnte die Bayern verstärken. Der 26-jährige Spanier soll eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro besitzen, die allerdings nur bis zum Ende der EM gültig sein soll. Am 15. Juli läuft sie ab, danach wäre ein Deal frei verhandelbar. Eberl kennt Olmo aus Leipziger Tagen, hat mit Manchester City und dem FC Barcelona Berichten zufolge aber auch große Konkurrenz.

Das dürfte bei einer anderen Personalie nicht anders sein. Der designierte Neu-Trainer Kompany soll bereits einen Wunschspieler haben. Das berichten die niederländischen Medien „Eindhovens Dagblad“ und „Voetbal International“. Johan Bakayoko, ebenfalls Belgier, 21 Jahre alt und auf dem Flügel zu Hause, will Kompany nach München locken. Aktuell spielt Bakayoko bei PSV Eindhoven in den Niederlanden. Marktwert laut „transfermark.de“: 40 Millionen Euro. Auch Dortmund soll Interesse haben.