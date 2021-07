Bayern gegen Gladbach: Löst ein Hamburger Lewandowski ab?

Bayerns Torjäger Robert Lewandowski fehlt wegen seiner Gelbsperre am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) gegen Gladbach. Ein Hamburger könnte den Goalgetter ersetzen.

Souveräne Tabellenführung, Einzug ins Pokalfinale … nur die Personalsituation macht den Münchner Marktführern etwas zu schaffen. Der FC Bayern muss einige Wochen auf Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Der Spanier, der zuletzt wiederholt wegen Adduktorenproblemen ausgefallen war, musste sich einer Leisten-OP unterziehen.

Flick hofft auf Thiago und Gnabry

Er hoffe, dass Thiago vielleicht schon im Pokalfinale am 4. Juli gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung stehe, sagte Trainer Hansi Flick. Ob der beim Halbfinal-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt fehlende Serge Gnabry am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach wieder dabei sein kann, ließ Flick offen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Wriedt feiert Bayern-Debüt

Da Thomas Müller und Robert Lewandowski wegen Gelb-Sperren fehlen, ist der Rekordmeister zu Umstellungen gezwungen. Eine Option für den Angriff ist der 19-jährige Niederländer Joshua Zirkzee. „Er ist auf einem guten Weg und sicher eine gute Alternative. Joshua hat das Vertrauen, auch von den Mitspielern“, sagte Flick.

Flick holt Ex-St. Paulianer in den Kader

Drittliga-Torjäger Kwasi Wriedt, der seine Jugendzeit beim FC St. Pauli verbracht hat und in dieser Saison 19 Mal traf, wird gegen Gladbach im Kader sein. An einen vorzeitigen Titelgewinn glaubt Flick nicht. Er habe sich „null“ mit einer Feier beschäftigt und rechne auch „null“ damit, dass der Fall am Wochenende eintrete.