Ohne die Fans ist Fußball doch nur halb so schön! Jetzt endlich wieder Stimmung auf den Tribünen: Bayern München und Co. dürfen ihre Stadien künftig wieder zu 50 Prozent auslasten. Das bayerische Kabinett hat am Dienstag die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigten Corona-Lockerungen beschlossen. Die Maßnahmen sollen bereits ab Mittwoch gelten.

Unter Beibehaltung der 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht steigt die erlaubte Auslastung von bislang 25 Prozent auf 50 Prozent, maximal sind 15.000 Zuschauer erlaubt (bisher: 10.000). Söder hatte vor der Sitzung schon von einem „Einstieg in den Ausstieg“ der Beschränkungen gesprochen.

Bayern München mit bis zu 15.000 Fans in Allianz Arena

Bundesligist SpVgg Greuther Fürth darf deshalb am Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC 8.300 Tickets verkaufen. Die Bayern-Basketballer könnten am Sonntag gegen die Fraport Skyliners 3.350 Fans im Audi Dome begrüßen.

Bayern geht mit den Corona-Lockerungen über die bisherigen Absprachen von Bund und Ländern hinaus. Der nächste Bund-Länder-Gipfel findet kommende Woche (16. Februar) statt.