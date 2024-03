Bayern-Boss kontaktiert Trainer: Kommt der Tuchel-Nachfolger aus England?

Die Wege von Thomas Tuchel und dem FC Bayern München werden sich nach Saisonende trennen. Das gaben der deutsche Rekordmeister und sein Trainer vor einigen Wochen bekannt. Seitdem läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Laut einem Bericht des spanischen Onlineportals „Relevo“ soll sich Sportvorstand Max Eberl, der zuletzt von „ungewöhnlichen Ideen“ gesprochen hatte, nun nach Roberto de Zerbi erkundigt haben.

Der Trainer von Brighton & Hove Albion gilt schon seit längerem als einer der interessantesten Personalien auf dem Trainermarkt. Bayer Leverkusens Xabi Alonso gilt als Wunschlösung der Münchner, nun sollen die Bosse aber auch mit de Zerbi in Kontakt getreten sein. Das berichtet mittlerweile auch die „Sport Bild“. Der 44-Jährige sei geschmeichelt vom Interesse der Münchener und könne sich ein Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt vorstellen, heißt es.

Auch Liverpool, Man United, Chelsea und Barça wollen de Zerbi

Dass Sportvorstand Eberl sich persönlich bei de Zerbi meldete, rechnete ihm der Italiener demnach hoch an. Allerdings ist die gute Arbeit des Premier-League-Coaches auch andernorts nicht verborgen geblieben. Auch weitere Top-Klubs buhlen um seine Gunst. So sollen der FC Liverpool, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Barcelona ebenfalls an einer Verpflichtung de Zerbis interessiert sein.

Roberto de Zerbi spielt mit Brighton & Hove Albion in der Europa-League. Demnächst könnte der Schritt zum FC Bayern München folgen.

Der aus Brescia stammende ehemalige Profi des SSC Neapel übernahm die „Möwen“ in der Saison 2022/23 und machte aus einem Mittelfeldteam einen Europapokal-Anwärter. Momentan steht Brighton in der Premier-League auf dem auf dem achten Tabellenplatz.

De Zerbis Vertrag in Brighton läuft noch bis Sommer 2026, womit eine Ablösesumme fällig wäre. Medienberichten zufolge gibt es jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 14 Millionen Euro.