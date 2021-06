Bayern-Bankdrücker: Fliegt Alexander Nübel zu Kovac nach Monaco?

Alexander Nübel wollte und sollte bei Bayern München Welttorhüter Manuel Neuer ablösen. Dieser Plan ist vorerst wohl gescheitert. Nübel ist nur Bankdrücker und könnte sich räumlich verändern.

Bislang kam Nübel nur im DFB-Pokal gegen Düren (3:0) sowie in der Champions League bei Atletico Madrid (1:1) zum Einsatz. In der Schlussphase der Bundesliga oder in den Entscheidungsspielen der Königsklasse wird er wohl zuschauen müssen.

Bayern München: Fliegt Alexander Nübel zu Kovac nach Monaco?

Somit kommt der Ex-Schalker erst auf zwei von zehn vereinbarten Einsätzen. Zuletzt fehlte der Ersatztorhüter dem FC Bayern auch wegen einer Bänderverletzung.

Vor allem der jetzige Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte den Transfer des 24-Jährigen vorangetrieben und diesem Einsätze zugesichert. Für Trainer Hansi Flick gab es bisher aber keinen Grund, die Zusagen von Salihamidzic an Nübel einzuhalten.

Der Bayern-Kapitän und Welttorhüter Manuel Neuer fand nämlich zu alter Stärke zurück und denkt selber gar nicht daran, freiwillig auf Spielzeit zu verzichten. Und wenn Neuer diese Form noch über die Laufzeit seines Vertrags bis 2023 hält, wird sich daran wohl auch nicht so schnell etwas ändern.

Alexander Nübel: Spielpraxis sammeln, um die Fußstapfen von Manuel Neuer auszufüllen



Nübel und der FC Bayern sind sich daher wohl einig: Noch ein Jahr ohne Spielpraxis wäre kontraproduktiv. „Diese Situation ist unbefriedigend“, sagte Nübels Berater Stefan Backs im „kicker“. „Wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt“, ergänzte er, müsse man „im Sommer über eine Ausleihe nachdenken.“

Das Kuriose dabei: Nach dem emotional sehr aufgeladenen, ablösefreien Wechsel von Schalke 04 zum FC Bayern im vergangenen Sommer hatten Nübel und Backs angeregt, den Torhüter gleich für die ersten zwei der fünf Vertragsjahre bis 2025 zu verleihen um Spielpraxis zu sammeln – die Bayern aber wollten das Talent lieber bei sich behalten.

Die vom ehemaligen Bayerntrainer Niko Kovac trainierte AS Monaco soll nun Interesse an einem Leihgeschäft haben. Die AS Monaco steht in der französischen Ligue 1 auf Rang vier aktuell gut dar und hat daher sogar Chancen auf einen internationalen Wettbewerb, was eine Leihe für Nübel attraktiver gestalten würde und auch Spielpraxis im internationalen Wettbewerb ermöglichen würde.

Wenn Nübel geht: Wer wird dann die neue Nummer zwei?



Für den FC Bayern hieße dies jedoch: Eine neue Nummer zwei muss her, zumindest für die nächste Saison. Denn: auch der Vertrag des als Torwart Nummer drei eingeplanten Ron-Thorben Hoffmann (21) läuft am Ende der Saison aus. Der einst hoch geschätzte Christian Früchtl (21) sollte beim 1. FC Nürnberg Spielpraxis sammeln, kommt aber nicht mal beim Zweitligisten über die Rolle des Ersatzmanns hinaus. (sid/abin)