Bittere Pille! Leverkusens Top-Torjäger fällt bis April aus

Bitter für Bayer: Leverkusens bester Bundesliga-Torschütze hat sich schwerer verletzt und fehlt bis April. Bei Instagram richtet Victor Boniface eine Nachricht an seine Teamkollegen in der nigerianischen Nationalmannschaft.

Der 23-Jährige, der eigentlich den Afrika-Cup bestreiten wollte, fällt für das Turnier verletzungsbedingt aus. Das teilte das Auswahlteam bei X, vormals Twitter, am Dienstag mit. Bereits zuvor hatte Boniface seiner Mannschaft via Instagram viel Glück für den Afrika-Cup gewünscht, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen wird.

U20 nations cup got injured 7 days before nations cup



Super eagles got injured 6days before Nations cup



Na Only GOD Knows why

pic.twitter.com/BMJv8p9Jqs — Victor Boniface (@boniface_jrn) January 8, 2024 Victor Boniface schon zum zweiten Mal vor einem Turnier mit Verletzungspech

Boniface hat sich eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstag in Köln. Er soll in den kommenden Tagen operiert werden, wie Bayer mitteilte. Er soll voraussichtlich Anfang April in den Kader der Rheinländer zurückkehren.

Boniface ist mit zehn Toren Bayers bester Torschütze der bisherigen Bundesliga-Saison. (lg/dpa)