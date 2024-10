Länderspiel-Debüt mit 34! Nur zwei DFB-Kicker waren noch älter

Torwart Oliver Baumann reiht sich mit seinem Länderspieldebüt im reifen Fußballeralter von 34 Jahren und 134 Tagen in eine illustre Liste der Spätberufenen ein. Wenn der Hoffenheimer in der Nations-League-Partie gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ZDF) erstmals das Trikot der Nationalmannschaft tragen wird, tut er dies als drittältester Debütant in der DFB-Geschichte.

Angeführt wird die Oldies-Liste von einem Wiener: Karl Sesta debütierte am 15. Juni 1941 während des Zweiten Weltkrieges mit 35 Jahren und 89 Tagen beim 5:1 gegen Kroatien in seiner Heimatstadt für den DFB. Insgesamt spielte Sesta dreimal für Deutschland und zuvor 44-mal für Österreich.

DFB: Auch Roman Weidenfeller vertreten

Rang zwei vor Baumann belegt Matthias Mauritz. Der Düsseldorfer kam am 20. Mai 1959 gegen Polen (1:1) mit 34 Jahren und 188 Tagen zu seinem einzigen Einsatz für die DFB-Auswahl.

Die Liste der zehn ältesten DFB-Debütanten vor dem Einstand von Oliver Baumann:

35 Jahre, 89 Tage: Karl Sesta, 15. Juni 1941, Kroatien 5:1

34, 188: Matthias Mauritz, 20. Mai 1959, Polen 1:1

34, 39: Karl Tewes, 26. September 1920, Österreich 2:3

33, 253: Martin Max, 17. April 2002, Argentinien 0:1

33, 127: Paul Steiner, 30. Mai 1990, Dänemark 1:0

33, 105: Roman Weidenfeller, 19. November 2013, England 1:0

33, 65: Rudolf Leip, 12. August 1923, Finnland 1:2

32, 280: Kurt Borkenhagen 5. Oktober 1952, Frankreich 1:3

32, 257: Kevin Behrens, 18. Oktober 2023, Mexiko 2:2

32, 157: Erich Schröder, 26. April 1931, Niederlande 1:1

(aw/sid)