Kein Kyereh – aber Werder holt Leipzigs 15-Millionen-Mann

Frank Baumann hat Wort gehalten. Nach dem verlorenen Testspiel-Auftakt beim Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg am Samstag hatte der Sport-Geschäftsführer neue Spieler bis zum Beginn das Trainingslagers angekündigt. Und in der Tat stiegen am Donnerstag in Jens Stage und Oliver Burke zwei weitere Neuzugänge in den Flieger, der den Erstliga-Aufsteiger nach München brachte.

Von dort ging es mit dem Bus weiter nach Österreich ins Zillertal, wo Werder-Coach Ole Werner bis zum 10. Juli den Grundstein für die Mission Klassenerhalt legen will.

Der Aufstiegstrainer hatte nach der Pleite in Oldenburg keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und der Forderung nach neuen Spielern gemacht. Nachdem die Bremer mit Amos Pieper (Arminia Bielefeld) und Niklas Stark (Hertha BSC) früh zwei Transfers perfekt gemacht hatten, war es an der Weser lange ruhig gewesen. Wunschtransfers wie die von Sarpreet Singh (Verletzung) oder Daniel-Kofi Kyereh (zum SC Freiburg) kamen nicht zustande.

Selbst der bislang nur ausgeliehene Mitchell Weiser ist noch nicht fest von Bayer Leverkusen verpflichtet. „Bei Mitch geht die Tendenz sehr klar dahin, dass es nicht klappen wird“, sagte Baumann am Donnerstag zu Beginn des Trainingslagers. „Insofern werden wir dort jetzt weitere Optionen verfolgen.“ Weiser scheint sich mit Bayer Leverkusen nicht auf die Auflösung des noch bis Sommer 2023 laufenden Vertrages einigen zu können.

Bremen scheiterte bereits an Transfers wie Singh und Kyereh

So kam bereits ein klein bisschen Unruhe rund um den Aufsteiger auf, die nun erst einmal wieder verflogen ist. Auch, weil es sich bei Stage und Burke um zwei sehr interessante Spieler handelt. Der 25 Jahre alte Stage hat für den FC Kopenhagen in den vergangenen drei Jahren mehr als 100 Pflichtspiele absolviert und soll dem Bremer Mittelfeld zusätzliche Stabilität geben. Der Däne unterschrieb einen langfristigen Vertrag und soll zwischen vier und sechs Millionen Euro kosten – viel Geld für die finanziell nach wie vor nicht besonders üppig ausgestatteten Bremer.

Für Burke ist es der zweite Anlauf in der Bundesliga. 2016 war der Stürmer von Nottingham Forest für 15 Millionen Euro zum damaligen Liga-Neuling RB Leipzig gewechselt, kam insgesamt 25 Mal für die Sachsen zum Einsatz, schoss dabei aber nur ein Tor. Über West Bromwich Albion, Celtic Glasgow, Deportivo Alavés, Sheffield United und den FC Millwall kam der Schotte nun nach Bremen. Dort will sich Burke gegen die Aufstiegshelden Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch behaupten. „Es ist schön, in die Bundesliga zurückzukehren und dann für einen großen Verein wie Werder Bremen spielen zu können“, sagte der 25-Jährige am Donnerstag nach seiner Vertragsunterschrift.

Nicht mit im Kader für das Trainingslager steht dagegen Dikeni Salifou. Der 19-Jährige hat sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Salifou, aus Augsburg gekommen, flog mit der Mannschaft am Donnerstag daher nur bis München. Von dort ging es für den Mittelfeldspieler weiter nach Donaustauf, wo Salifou seine Reha absolvieren wird. (dpa/pw)