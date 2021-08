Barcelona-Superstar: Scharfe Attacke gegen Messi: „Es ist ein Terror-Regime!“

Der Ex-Berater von Barcelonas Antoine Griezmann wettert gegen Lionel Messi und verteidigt seinen ehemaligen Schützling.

„Antoine kam in einem Klub an, in dem Messi immer das letzte Wort hat“, sagt Éric Olhats zu „France Football“: „Er ist gleichermaßen Kaiser und Monarch und hat die Verpflichtung von Antoine nicht wohlwollend gesehen. Seine Haltung war bedauerlich und ließ ihn sich nicht willkommen fühlen.“

FC Barcelona: Attacke von Griezmann-Berater gegen Messi: „Ein Terror-Regime!“

Griezmann war im Sommer 2019 für 120 Mio. Euro von Atlético Madrid nach Barcelona gewechselt, konnte bisher aber noch nicht richtig überzeugen (17 Tore in 57 Pflichtspielen).

Olhats, der seit 2016 nicht mehr der Berater des Franzosen ist, habe es nie gemocht, dass Griezmann immer betont hatte, keine Probleme mit Messi zu haben. Der Argentinier habe sich nie dazu geäußert: „Es ist ein Terror-Regime. Du bist entweder für ihn oder gegen ihn.“

Griezmanns Leistungen haben etwas mit der Beziehung zu Messi zu tun, meinte der Agent und fuhr fort: „Er liebt Fußball und das ist es. Er will mit niemanden streiten. In der letzten Saison, als Griezmann ankam, sprach Messi nicht mit ihm und spielte auch nicht zu ihm. Ich denke, er hat darunter gelitten.“

FC Barcelona: Griezmann leidet unter Messi

Den Wechselwunsch des Barça-Kapitäns im Sommer kritisiert Olhats: „In meinen Augen wollte er gehen, um zu sehen, welche Rolle er als Entscheidungsträger bezüglich Zu- und Abgängen noch spielt. Aber er ist geblieben, ein typischer Messi.“

Zudem betont Olhats, dass es beim katalanischen Klub „kranke“ und nicht bei Griezmann. Nicht nur Messis Verhalten hätte „ein Trauma“ hinterlassen: „Hinzu kam auch, dass der Präsident gegangen ist, sich der Klub acht Tore gegen Bayern eingefangen hat und drei verschiedene Trainer hatte. Das ist nicht gut.“

Dennoch sei er „sehr zuversichtlich“, dass der Offensivspieler, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, die Wende schaffen wird. (fab)