Siegtreffer in Paris vorbereitet: Gündogan ist „so stolz auf das Spiel“

Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat den FC Barcelona für das 3:2 im Hinspiel der Champions League gelobt. Nach dem Offensiv-Spektakel bei Paris Saint-Germain und der idealen Ausgangslage für den Einzug ins Halbfinale schrieb er in der Nacht zu Donnerstag auf Instagram: „Großartige Nacht in Paris! So stolz auf das Spiel, das wir heute gespielt haben. Aber wir müssen das für 90 Minuten wiederholen nächste Woche.“

Raphinha (37. Minute/62.) per Doppelpack sowie Andreas Christensen (77.) nach einer Gündogan-Vorlage trafen für die Mannschaft von Trainer Xavi Hernandez. Ousmane Dembélé (48.) und Vitinha (51.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Vor dem Rückspiel am nächsten Dienstag hat Barça damit nun beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

Pedri nach Comeback direkt wieder im Mittelpunkt

Im Prinzenpark entwickelte sich schnell eine Partie, die wenig Zeit zum Durchatmen ließ. Noch mehr Fahrt nahm das Spiel dann nach der Halbzeit auf. Zunächst drehte Paris innerhalb von drei Minuten durch Dembélé und Vitinha das Ergebnis, dann jedoch glich Raphinha nach überragender Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Pedri aus.

Wenig später gelang dem ebenfalls eingewechselten Christensen nach einer Ecke von Gündogan der Siegtreffer für die Katalanen. (dpa/pu)