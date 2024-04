Barça-Star vom Platz getragen: Schwere Verletzung überschattet Clásico

Spitzenreiter Real Madrid hat dank Jude Bellingham den 257. Clásico gegen den Erzrivalen FC Barcelona gewonnen und einen großen Schritt Richtung Meistertitel in der spanischen Fußball-Liga gemacht. Die Königlichen mit den beiden deutschen Nationalspielern Toni Kroos und Antonio Rüdiger siegten am Sonntagabend nach einem Last-Minute-Treffer des Engländers (90.+1) mit 3:2 (1:1) gegen die Katalanen, der Vorsprung in der Tabelle wuchs sechs Spiele vor Saisonende auf elf Punkte an.

Neben Bellingham trafen Vinicius Junior (18., Foulelfmeter) und Lucas Vazquez (73.) für Madrid, Andreas Christensen (6.) und der eingewechselte Fermin Lopez (69.) hatten die Gäste zwischenzeitlich zweimal in Führung gebracht. Für Real, Gegner von Bayern München im Halbfinale der Champions League, war es der 105. Erfolg im Klassiker. Barça um DFB-Kapitän Ilkay Gündogan und Torwart Marc-Andre ter Stegen kassierte hingegen nach dem Aus in der Königsklasse gegen Paris St. Germain den nächsten bitteren Rückschlag innerhalb einer Woche.

Barcelona-Verteidiger de Jong verletzt sich im Clasico

Barça erwischte Real früh auf dem falschen Fuß: Nach einer Ecke unterlief Keeper Andrij Lunin, gegen Manchester City noch der Held im Elfmeterschießen, ein Stellungsfehler, Christensen köpfte aus kurzer Distanz problemlos ein. Die Madrilenen zeigten sich aber nicht geschockt. Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsí legte Vazquez im Strafraum, Vinicius Junior verwandelte den Elfmeter sicher zum Ausgleich.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Angst und Ärger bei den Mitarbeitern der Stadtreinigung

– Warum Hamburg die Verteilung von Flüchtlingen nicht gerecht hinbekommt

– Das erschütternde Weltbild eines G20-Polizisten

– 20 Seiten Sport: Jean-Luc Dompé im exklusiven Interview, St. Pauli-Stürmer Eggestein von A bis Z

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag der Woche

Es entwickelte sich nun eine ausgeglichene Partie, in der das Team von Trainer Xavi kurz vor der Pause verletzungsbedingt Frenkie de Jong verlor. Der 26 Jahre alte Niederländer verletzte sich schwer am rechten Sprunggelenk, musste nach einem Pressschlag mit Fede Valverde unter Tränen mit einer Trage in die Katakomben gebracht werden und sollte zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus kommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bayer-Boss kündigt Verkauf eines Stars an – so reagiert Trainer Xabi Alonso

In Hälfte zwei blieb es eine intensive Partie. Lopez brachte Barcelona aus kurzer Distanz wieder in Führung, bevor Real vier Minuten später durch Vazquez zurückschlug. Kurz darauf verhinderte ter Stegen mit einer tollen Parade gegen Vinicius Junior den Rückstand (79.). Dann traf wie im Hinspiel Bellingham in der Nachspielzeit. (mp/sid)