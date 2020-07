Barca-Legende muss in Quarantäne: Xavi positiv auf Coronavirus getestet

Während in diesen Tagen in Katar der Spielbetrieb in der heimischen Liga wieder aufgenommen wird, macht die Meldung eines prominenten mit Corona Infizierten aus dem Wüstenstaat die Runde: Barca-Legende Xavi hat sich mit dem Virus angesteckt.



Der 40-Jährige, inzwischen Trainer beim Al-Sadd SC, wird seinem Team beim Restart in Katars Fußball-Liga fehlen. „Vor einigen Tagen wurde ich beim letzten Covid-19-Test positiv getestet“, zitierte der Verein den Trainer bei Twitter: „Glücklicherweise geht es mir gut, aber ich werde isoliert bleiben, bis ich Entwarnung bekomme.“



Barca-Trainerkandidat Xavi mit Coronavirus infiziert

Beim Spiel gegen Al Khor am Samstag wird der 40-Jährige von seinem Co-Trainer David Prats vertreten. Xavi kündigte an, in Absprache mit den nationalen Gesundheitsbehörden seine Arbeit „schnellstmöglich“ wieder aufzunehmen.

Der einstige spanische Weltklassespieler hatte vor gut drei Wochen überraschend seinen Vertrag bei Al-Sadd bis 2021 verlängert, obwohl er seit langer Zeit als Wunschkandidat seines Ex-Klubs FC Barcelona gehandelt wird.

(sid/max)