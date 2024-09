Er ist das nächste Mitglied der alten Clique, der sich seinen Traum erfüllt hat. Fabio Baldé zählt bislang zu den Überraschungen der HSV-Saison, kam in allen Spielen zum Einsatz und erzielte kürzlich im Pokal in Meppen (7:1) sein erstes Profi-Tor. Das sorgte über die Stadtgrenzen hinaus für Furore, insbesondere aber in seiner Nachbarschaft sind sie mächtig stolz auf das Talent. Wieder mal – denn kein anderer Hamburger Stadtteil produzierte zuletzt derart viele Profis wie eine knapp 55.000 Einwohner zählende frühere Hochburg der Hafenarbeiter. Die MOPO hat die Talentschmiede besucht und sich auf die Suche nach dem Geheimnis begeben: Wieso starten gerade hier so viele Profi-Karrieren?