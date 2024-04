Bald auch in der Bundesliga? Neue Abseits-Technologie wird eingeführt

In der Premier League kommt es in der Saison 2024/25 zu einer Veränderung. Die Liga führt eine halbautomatische Abseitstechnologie ein und revolutioniert den Videoassistenten.

Am Donnerstag verkündete die Premier League, dass die Vereine einstimmig für die Neuerung auf einer Aktionärsversammlung gestimmt haben. Somit kann die Technologie im Ligabetrieb kommen. Über ein Signal im Ball und vielen Kameras kann so künftig die genaue Position des Balls und der Spieler bestimmt werden.

Attraktivität für Fans steigern

Die neue Technologie soll die virtuelle Abseitslinie schneller und genauer platzieren, da sie nicht mehr händisch gezogen werden muss. Die Liga erhofft sich, dass die VAR-Entscheidungen künftig schneller erfolgen. Das Spiel soll auch für Fans attraktiver werden, die von den langen VAR-Unterbrechungen sichtlich genervt sind.

In der Bundesliga dauerte in der letzten Saison ein Eingriff im Durchschnitt 85 Sekunden. Seit der Einführung des VARs hat sich die Zeit deutlich verlängert. In der ersten Saison lag die durchschnittliche Zeit nämlich bei 57 Sekunden.

Auch wenn die Technologie in der nächsten Saison eingeführt werden soll, steht sie noch nicht beim ersten Saisonspiel zur Verfügung. Nach der Länderspielpause, die am 7. Oktober beginnt, soll das neue System in der Premier League einsatzbereit sein.

Neuerung bereits bekannt

Bei der WM 2022 in Katar gab es diese Neuerung allerdings bereits. Auch im Ligabetrieb, in der Serie A, und in der Champions League kommt sie seit 2023 zum Einsatz. In der Bundesliga könnte diese in Zukunft vielleicht auch folgen.