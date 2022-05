Bald wieder weg? So hoch ist Haalands Ausstiegsklausel bei City

Erst in dieser Woche zog Manchester City die im Vertrag von BVB-Stürmer-Star Erling Haaland festgeschriebene Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro. Doch der Norweger könnte schon ab 2024 seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen.

Wie die „Bild“ berichtet ist im Vertrag von Haaland, der eine Laufzeit bis 2027 hat, eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 150 Millionen Euro festgelegt. Diese soll jedoch erst ab dem Jahr 2024 greifen und wurde noch von Starberater Mino Railo verhandelt, der im April dieses Jahres verstarb. Somit dürfte in zwei Jahren jeder finanzstarke Verein Haaland aus seinem Vertrag herauskaufen.

150 Millionen: Sieht Haaland sich bereits woanders?

Zunächst muss sich der Ex-Dortmunder aber in der Premier League unter Beweis stellen, bei dem Verein, für den sein Vater selbst von 2000 bis 2003 auf dem Platz stand. Die Skyblues hoffen mit der Verpflichtung auf tatkräftige Unterstützung im Sturm, um so endlich die langersehnte Champions League gewinnen zu können. In dieser Saison konnte der Jungstar mit 21 Toren und 7 Assists in 23 Spielen den Dortmundern zu Platz zwei in der Bundesliga verhelfen. Zahlen, die auch dem Klub aus Manchester weiterhelfen könnten.

Trotzdem ist längst bekannt, dass Haaland ein großer Fan von Real Madrid ist und früher oder später gerne für die königlichen auflaufen würde. Diese besitzen jedoch bereits Karim Benzema im Sturm, welcher vermutlich derzeit eine seiner besten Saisons für die Madrilenen spielt. Zudem liebäugelt der Hauptstadtklub bereits seit einiger Zeit mit einer Verpflichtung des Franzosen Kylian Mbappé, welcher derzeit noch bei Paris unter Vertrag steht.

Platz ist somit derzeit keiner bei Real Madrid, jedoch wird die Zukunft zeigen, ob Manchester City für den Norweger nur eine Zwischenstation ist oder ob er in den nächsten Jahren bereits das Wappen der Königlichen auf der Brust trägt.