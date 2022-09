Aussortiert! Max Kruse wird nie mehr für Wolfsburg spielen

Trainer Niko Kovac wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht mehr auf Star-Spieler Max Kruse (34) zurückgreifen. „Er war heute nicht dabei und wird auch in Zukunft nicht dabei sein“, verkündete der kroatische Fußballlehrer bei Sky.

Ex-Nationalspieler Kruse hatte im Kader beim 1:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt gefehlt. Er habe die Möglichkeit gehabt, „der Mannschaft zu helfen, aber er hat ihr nicht geholfen“, verkündete Kovac. Er verlange 100-prozentige Identifikation mit dem Klub, betonte der Ex-Bundesliga-Profi.

Max Kruse von Wolfsburg-Trainer Niko Kovac aussortiert

Der Routinier hatte sich zuletzt wiederholt kritisch mit seiner Rolle bei den Wölfen unter Kovac geäußert. In den letzten Spielen gehörte er zur ersten Elf, konnte allerdings kaum Akzente setzen.

Ein Wechsel vor Ende des Transferfensters hatte sich indes nicht realisieren lassen. Kruses Vertrag in Wolfsburg läuft am 30. Juni kommenden Jahres aus. Seit 30. Januar 2022 steht er in Diensten des Werksklubs. (mp/sid)