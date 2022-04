„Außerirdisch!“ Fußball-Welt staunt über Bundesliga-Keeper

Yann Sommers Heldentaten sorgten selbst in den USA für große Augen. Die „Parade der Saison“ sei der Reflex des Borussia-Schlussmanns gegen Jonathan Burkardt gewesen, befand der Sportsender ESPN kaum bescheiden und teilte das Video der Großtat im fernen Mönchengladbach bei Twitter. Die zustimmenden Likes folgten im Sekundentakt.

Weil Sommer den Mainzer Burkardt kurz vor Schluss ein weiteres Mal zur Verzweiflung brachte und so das 1:1 rettete, erntete der 33-Jährige reihenweise Lobeshymnen. Trainer Adi Hütter nannte die Paraden „außerirdisch“, der Schweizer Blick „mirakulös“. Landsmann und Teamkollege Breel Embolo nannte den wohl einzigen Schweizer, der keinen Käse mag, einen „ganz wichtigen Rückhalt.“

Sommer selbst blieb angesprochen auf seine Reflexe eher zurückhaltend. „Manchmal zuckt es einfach“, sagte der Torhüter über die Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit, als er Burkardts Nachschuss irgendwie über die Latte lenkte: „Der Ball geht an den Pfosten und dann sehe ich den Angreifer. Ich habe versucht einfach irgendwas zu machen. Zum Glück hat er meine Hand getroffen.“

Von Glück kann angesichts der seit Wochen starken Leistungen Sommers allerdings kaum die Rede sein, ohne ihn wäre die Borussia wohl längst in allergrößten Abstiegsnöten. „Yann ist in bestechender Form“, sagte Hütter: „Ihn zeichnen viele Dinge aus. Er ist auf der Linie überragend, hat ein gutes Spiel mit dem Ball am Fuß und ist eine super Persönlichkeit.“

Yann Sommers Zukunft am Niederrhein ist ungewiss

Seit 2014 spielt der Schweizer, der seine Karriere als Kind beim FC Herrliberg am Zürichsee begann, nun schon bei der Borussia und stieg in dieser Zeit zu einem der verlässlichsten Bundesligakeeper auf. Weil sein Vertrag 2023 ausläuft und Gladbach Transfereinnahmen braucht, ist Sommers Zukunft ungewiss.

Auf fünf Millionen Euro beziffert das Portal „transfermarkt.de“ seinen Marktwert – aus dem Jahrgang 1988 sind in der Bundesliga nur Mats Hummels und Robert Lewandowski wertvoller. Für die Borussia ist Yann Sommer in dieser Saison aber ohnehin längst Gold wert. (sid/pfe)