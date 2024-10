„Außergewöhnlich gut“: Ein DFB-Star bringt Nagelsmann ins Schwärmen

Julian Nagelsmann hat Deutschlands Matchwinner Jamie Leweling möglichst lange nichts von dessen Debüt in der deutschen Nationalmannschaft erzählt, um auf den Überraschungseffekt zu setzen. „Wir haben kurz überlegt heute Früh, ob wir es ihm sagen oder ihn überraschen, wenn wir die Besprechung haben. Wir haben ihn dann einfach überrascht“, berichtete der Bundestrainer nach dem 1:0 (0:0) gegen die Niederlande am ZDF-Mikrofon schmunzelnd von der Standardsitzung am Montagvormittag. Kurz darauf ergänzte er: „Wären alle gesund gewesen, wäre er nicht dabei gewesen, so ehrlich muss man sein.“

Der Stuttgarter war für seinen Stuttgarter Vereinskollegen Deniz Undav, der wegen Adduktorenproblemen ausfiel, unerwartet in die Startelf gerückt. Doch dann belohnte er das deutsche Team vor 68.367 Zuschauern in der Allianz Arena für eine reife Vorstellung (63.). „Ich freue mich, dass ich helfen konnte“, sagte er und ergänzte betont lässig: „Wir haben als Mannschaft gewonnen.“

Auch Kimmich lobt Leweling

Schon nach 100 Sekunden hatte der 23-Jährige die vermeintliche Führung erzielt, der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung in der Torentstehung aber nicht. „Schlotti (Nico Schlotterbeck, Anm. d. Red) kam zu mir und hat gesagt, dass er im Abseits stand. Da hatte ich schon wieder Angst“, sagte Leweling über die Geschehnisse nach seinem Treffer: „Zum Glück hat es diesmal gezählt.“

Der Youngster erhielt Lob von allen Seiten. „Jamie muss man heute herausheben, nicht nur wegen seines Tores. Er hat ein überragendes Spiel gemacht, ein überragendes Debüt“, sagte Kapitän Joshua Kimmich. Auch Nagelsmann schwärmte: „Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich nicht erwartet.“ Leweling habe dem Team „mit viel Körperlichkeit“ die nötige „Energie“ und selbst ein „wirklich außergewöhnlich gutes Debüt gegeben“. (sid)