Hammer-Playoffs! Portugal oder Italien nicht bei WM 2022 dabei

Einer der beiden letzten Europameister wird nicht zur WM 2022 fahren. Der amtierende Champion Italien und Vorgänger Portugal landeten bei der Auslosung der Playoffs in Zürich in derselben Vierer-Gruppe – ein Hammer-Finale zeichnet sich ab.

Italien muss sich in den Halbfinals am 24. März zunächst gegen Nordmazedonien durchsetzen, Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo gegen die von Stefan Kuntz trainierte Türkei.

WM-Playoffs: Kuntz muss mit der Türkei in Portugal antreten

In diesem Fall würden die beiden Größen am 29. März in Portugal ein WN-Ticket ausspielen. Gelingt der Kuntz-Elf eine Überraschung, dann hätte sie Heimrecht gegen Italien oder Nordmazedonien.

WM-Playoffs: Cristiano Ronaldo hätte im Finale ein Heimspiel gegen Italien oder Nordmazedonien

In den anderen Gruppen genießt der Sieger der Partie Wales – Österreich Heimrecht gegen den Gewinner der Begegnung Schottland – Ukraine.

Ebenso ein Final-Heimspiel hat der Sieger der Partie Russland – Polen gegen den Gewinner der Begegnung Schweden – Tschechien.