Pünktlich zur EM: Sandro Wagner verlässt DAZN und wechselt zum ZDF

Christoph Kramer und Per Mertesacker bleiben mindestens bis nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland Experten des ZDF. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender bestätigte am Mittwoch auf Anfrage eine entsprechende Meldung der „Sport-Bild“. „Wir freuen uns, dass wir mit diesen beiden Experten nun auch den Weg zur Heim-EM 2024 einschlagen werden“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus. Außer den beiden Weltmeistern von 2014 wird von diesem Sommer an auch Ex-Nationalspieler Sandro Wagner (35) den Expertenkreis des ZDF ergänzen.

„Alle drei werden auch im Vorlauf auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ihre Expertise mit großer Kommunikationslust ins ZDF-Sport-Programm einbringen“, sagte Polus.

Kramer und Mertesacker auch bei Champions-League-Finale

Kramer (32) und Mertesacker (38) werden am Samstag (21 Uhr) bei der Übertragung des Champions-League-Finales Manchester City gegen Inter Mailand in Istanbul wieder vor der Kamera stehen.

Kramer arbeitet neben seiner Karriere beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bereits seit der WM 2018 für das ZDF. Mertesacker ist seit 2020 dabei, davor kommentierte er wie Wagner für den Streamingdienst DAZN. Er ist zudem Nachwuchschef des Premier-League-Klubs FC Arsenal in London.

Wagner, bisher auch Cheftrainer der SpVgg Unterhaching, hatte schon einige Auftritte im ZDF als Experte und Co-Kommentator, war aber hauptsächlich bei DAZN zu sehen und zu hören. Von diesem Sommer an ist er exklusiv für das ZDF tätig. (dpa/dv)