Auftritt in beliebter RTL-Serie: Ex-HSV-Profi geht unter die Schauspieler

Florian Niederlechner und Toni Leistner von Hertha BSC feiern ihre Premiere als Schauspieler. In Folge 8227 der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), die am 10. März ausgestrahlt wird, treten der Stürmer und Verteidiger in einer Gastrolle vor die Kamera. Damit geht für die langjährigen Fans der Kult-Serie ein Traum in Erfüllung.

„Toni und ich haben Späße gemacht, dass wir unbedingt mal dabei sein wollen. Er hat das dann letzten Endes organisiert“, sagte Niederlechner, der GZSZ seit 20 Jahren verfolgt: „Ich habe alle Zeiten durchgemacht. Es ist mein tägliches Abendprogramm.“

GZSZ: Leistner und Niederlechner spielen sich selbst

Die beiden 34-Jährigen spielen in der Szene im Spätkauf sich selbst. Hauptdarsteller Lars Pape alias „Michi“ organisiert dort ein Gewinnspiel für seinen Eishockey-Verein „Haspe Blau-Weiß“, die beiden Hertha-Profis drehen an einem Glücksrad.

„Ich bin die Szene drei- bis viermal durchgegangen, war auch ein bisschen nervös, aber groß vorbereitet habe ich mich nicht“, sagte Niederlechner. Der Dreh sei „völlig reibungslos“ verlaufen, bilanzierte GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro, der in der Szene ebenfalls auftritt. Die beiden Fußballprofis hätten ihren Auftritt „bravourös“ gemeistert. „Es waren ja auch nur ein bis zwei Sätze“, sagte Ex-HSV-Profi Leistner, der seit seinem „16. Lebensjahr nur ganz wenige Folgen verpasst“ hat.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Deutschlands erste tägliche Serie, erstmals ausgestrahlt wurde sie am 11. Mai 1992 und läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr im Vorabendprogramm bei RTL. (sid/vb)