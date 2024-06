Aufstellung mit Hilfe eines Astrologen? Zoff um Nationaltrainer eskaliert

Streit in aller Öffentlichkeit: Der Indische Fußballverband (AIFF) und dessen ehemaliger Nationaltrainer Igor Stimac haben nach der Trennung in der Vorwoche gegenseitig schwere Vorwürfe erhoben. Nach „negativen Aussagen“ Stimacs gegenüber dem AIFF konterte der Verband nun: Dem 56 Jahre alten Kroaten wurde in einer Mitteilung vorgeworfen, sich bei Kaderentscheidungen auf einen Astrologen verlassen zu haben.

Die AIFF-Führung sei „schockiert gewesen“ und habe sofort „die notwendigen Maßnahmen, um dem ein Ende zu setzen“. Das Verhalten Stimacs habe die Verantwortlichen darin „bestärkt, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde“.

Stimac musste sich Herz-OP unterziehen

Der Verband reagierte damit auf Vorwürfe, die der Kroate in der Vorwoche erhoben hatte. Stimac sagte, er habe sich wegen einer letzten Warnung durch den AIFF im Dezember 2023 einer Herzoperation unterziehen müssen: „Ich war beunruhigt über alles, was vor sich ging, gestresst von den offensichtlichen Problemen. Ich musste sofort am Herzen operiert werden.“ Zudem habe er während seiner Amtszeit gegen „Lügen” und Menschen mit „privaten Interessen” gekämpft.

Stimac, als Spieler mit den Kroaten WM-Dritter 1998, hatte die indische Nationalmannschaft 2019 übernommen. Beim Asien-Cup war Indien punktlos in der Vorrunde gescheitert. Zuletzt verpasste Indien die Chance, sich für die WM 2026 zu qualifizieren. (dpa/bv)