Sylvester Stallone als Vorbild ist sicher keine schlechte Wahl, schließlich gehört der 75-Jährige zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt. Was Werder-Profi Kyu-Hyun Park so sehr an „Sly“ schätzt, überrascht dann doch. Der 20-Jährige schwört auf 14 rohe Eier – täglich!

Wegen der Proteine trinke Kyu-Hyun Park eigenen Angaben zufolge jeden Tag gleich 14 rohe Eier. In einem Video aus dem Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller ist der Südkoreaner zu sehen, wie er einen Teil seiner Tagesration hinunterkippt.

Werder-Profi nimmt sich Sylvester Stallone zum Vorbild

„Schmeckt geil“, sagt er bei „butenunbinnen.de“ und lacht. Seine Mitspieler beim Neu-Zweitligisten können die Angewohnheit wohl nicht komplett nachvollziehen. „Alle haben mir gesagt, du bist ein komischer Mensch“, sagt Park.

Der Außenverteidiger hat bei seiner Aktion einen berühmten Vorgänger. Im Kult-Film „Rocky“ von 1976 trinkt der von Sylvester Stallone gespielte Rocky Balboa direkt nach dem Aufstehen rohe Eier zum Frühstück. Das Geheimrezept für den alles finalen Kampf gegen Apollo Creed. Im Gegensatz zu Kyun-Hyun Park gab’s für Rocky allerdings „nur“ fünf rohe Eier. (fbo/dpa)