Auf einer Insel: Bundesliga-Boss hat seinen Freund geheiratet

Stuttgart-Chef Alexander Wehrle hat geheiratet. Der 49 Jahre alte Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seinem langjährigen Freund Thomas Kugler das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand bei Traumwetter am 3. August mit 150 Gästen – darunter auch die Vorstände Rouven Kasper und Fabian Wohlgemuth – auf der Insel Mainau statt. Das Paar hatte sich vor 25 Jahren beim Studium am Bodensee kennengelernt.

Der Fußball-Funktionär hatte die Hochzeit bereits im Vorfeld öffentlich gemacht. „Wir freuen uns sehr darauf. Aber alles andere ist und bleibt unsere Privatsache“, sagte Wehrle der Deutschen Presse-Agentur. Seine Karriere im deutschen Profifußball begann Wehrle 2003 als Referent des Vorstands beim VfB Stuttgart. 2013 wechselte er als Geschäftsführer zum 1. FC Köln und kehrte im März 2022 nach Stuttgart zurück, um als Vorstandschef die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger anzutreten.

Der #VfB gratuliert seinem Vorstandsvorsitzenden Alexander #Wehrle ganz herzlich zur Hochzeit und wünscht ihm und seinem Mann alles Gute für die gemeinsame Zukunft! pic.twitter.com/FdTHXRSTdK — VfB Stuttgart (@VfB) August 4, 2024

Zudem ist Wehrle Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG und Mitglied im Aufsichtsrat der DFL Digital Sports GmbH. Nachdem die Stuttgarter in der Saison 2022/23 noch gegen den Abstieg gespielt hatten, wurden sie in der zurückliegenden Spielzeit Zweiter hinter Meister Bayer Leverkusen und qualifizierten sich damit für die Champions League. (dpa/lmm)