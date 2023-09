„Auf einem richtig guten Weg“: Vertrag von Bayern-Star automatisch verlängert

Drei Assists in 54 Minuten – das ist die starke Bilanz von Mathys Tel beim FC Bayern. Mit erst 18 Jahren mausert Tel sich damit langsam zu einer Alternative für Leroy Sané, Serge Gnabry oder sogar Harry Kane. Sein Vertrag war ursprünglich bis 2025 angesetzt, im Frühling sind automatisch zwei Jahre dazu gekommen, berichtet „Kicker“.

Mit dieser Verlängerung dürften auch die letzten Wechselgerüchte im Keim erstickt worden sein. Obwohl er im Sommer mit Vereinen wie Tottenham Hotspur oder Werder Bremen in Verbindung gebracht worden war, ließ Tel schon damals keinen Zweifel an seinem Verbleib in München – sollte der Verein ihn behalten wollen.

Und sie wollen. FC Bayerns Sportdirektor Christop Freund lobt den Angreifer in den höchsten Tönen. Tel sei ein guter und positiver Typ. Er sei lernwillig und habe sich entschieden „sich beim FC Bayern durchzubeißen“. Beide Seiten seien „sehr happy“ miteinander.