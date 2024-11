Auf Druck der FIFA: Hannover 96 kassiert Millionen für Ex-HSV-Talent

HSV-Kokurrent Hannover 96 hat sich mit Hilfe des Weltverbands erfolgreich gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul gewehrt.

Nach einem Bericht der „Neuen Presse“ in Hannover überwies der türkische Verein auf Druck der FIFA mit mehrmonatiger Verspätung endlich einen Millionenbetrag für den Abwehrspieler Derrick Köhn, der gebürtiger Hamburger ist, in der HSV-Jugend gespielt hat und inzwischen für Werder Bremen in der Bundesliga aktiv ist.

Galatasaray zahlte nur erste Rate für Derrick Köhn

96 und Galatasaray hatten sich im Februar auf eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro für den 25 Jahre alten Linksverteidiger geeinigt. Eine erste Rate von 1,5 Millionen Euro zahlte der Europa-League-Teilnehmer noch. In den folgenden Monaten aber ließ er auch nach Angaben von Hannovers Aufsichtsrat Martin Kind alle Zahlungsfristen verstreichen.

Einen Durchbruch gab es dem Bericht zufolge erst, als Hannover 96 die FIFA einschaltete. Die drohte Galatasaray mit einem Transferverbot, so wie es in diesem Jahr unter anderem gegen den türkischen Klub Samsunspor mit seinem deutschen Trainer Thomas Reis verhängt wurde. (dpa/mp)