Auf Trauerfeier: Hoeneß spricht über Unterhosen-Auftritt von Beckenbauer

Bayerns Meistertitel im Mai 2000 erlebt Franz Beckenbauer nicht im Stadion, sondern am anderen Ende der Welt. Uli Hoeneß erinnert sich bei der Trauerfeier an die Anekdote.

Uli Hoeneß hat bei der Trauerfeier für die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer an eine ganz besondere Meisterfeier des „Kaisers“ erinnert. Als der FC Bayern im Mai 2000 überraschend und dank Unterhaching am 34. Spieltag noch an Bayer Leverkusen vorbeizog, befand sich Beckenbauer auf den Fidschi-Inseln.

Beckenbauer feierte auf Fidschi Bayerns Meistertitel

Nach Hoeneß‘ Darstellung, der vor 30.000 Zuschauern in der Arena am Freitag eine ergreifende Rede hielt, sei Beckenbauer damals in Unterhosen um vier Uhr morgens im Hotelflur vor der Tür von Sepp Blatter gestanden und habe gesungen: „Steht auf, wenn ihr für Bayern seid.“ Beckenbauer kämpfte damals darum, die WM 2006 nach Deutschland zu bekommen.

In ähnlicher Erinnerung hatte der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach die Anekdote vor knapp einer Woche in der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet. „Als er nachts den Anruf bekam, dass die Bayern Meister seien, ist er – so wurde es mir erzählt – über den Flur zum Zimmer von Fifa-Präsident Sepp Blatter gegangen und hat gesungen: ‚Steht auuuuuf, wenn ihr Bayern seid!‘ Ich weiß aber nicht, ob Blatter dann auch aufgestanden ist“, erzählte Niersbach.

Beckenbauer, der als Spieler 1974 und als Trainer 1990 Weltmeister wurde, ist am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. (lg/dpa)