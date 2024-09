Auch Weltmeister mit dabei: Diese Stars sind derzeit vereinlos

Das Transferfenster ist in den meisten Ligen geschlossen. Nur in vereinzelten Ländern wie Saudi-Arabien dürfen noch Spieler von anderen Klubs verpflichtet werden. Aber auch dort ist nicht mehr viel Zeit für Transfers. Das heißt, die Kader der meisten Vereine stehen und die Trainer können bis zum Winter fest mit diesen Spielern planen. Es gibt aber noch mehr als eine Handvoll Spieler, darunter auch große Namen, die noch vereinslos sind und auch außerhalb der Transferperiode verpflichtet werden können.

Dazu gehörte bis vor kurzem auch Mats Hummels. Der Innenverteidiger ist seit Sommer nicht mehr bei Borussia Dortmund, wechselt aber zum italienischen Traditionsklub AS Rom. Gleiches gilt für den spanischen Abwehrspieler Mario Hermoso. Auch er ist seit diesem Sommer vereinslos (zuvor Atlético Madrid) und unterschrieb ebenfalls be der AS Rom einen Vertrag bis 2027.

Französisches Trio ohne Vertrag

Keinen Abnehmer gibt es hingegen für einen Weltmeister von 2018. Nach 157 Einsätzen wurde Adrien Rabiot (29) von Juventus Turin aussortiert, das den Franzosen 2019 ablösefrei aus Paris verpflichtete. Rabiots Landsmänner Anthony Martial (28) und Wissam Ben Yedder (34) sind ebenfalls auf Vereinssuche. Für Martial ist die Zeit bei Manchester United nach neun Jahren endgültig vorbei. Ben Yedder verabschiedet sich nach fünf Jahren vom AS Monaco.

Mit Joel Matip ist auch ein ehemaliger Schalker noch vereinslos. Der 33-Jährige verließ im gleichen Sommer wie Jürgen Klopp den FC Liverpool. Und auch der Portugiese Andre Gomes (31) verlässt die Stadt an der Merseyside. Allerdings verlässt er den Rivalen, den aktuellen Tabellenletzten der Premier League, den FC Everton. Und auch mit dem ehemaligen Nationalspieler Dele Alli (28) verlängern die Toffees nicht.

Choupo-Moting, Kramer und Co. auf der Suche

Aber auch in der Bundesliga stehen einige Spieler nicht mehr bei ihren Vereinen unter Vertrag. Allen voran ist die Zeit des Ex-Hamburgers Eric-Maxim Choupo-Moting (35) bei den Bayern vorbei – ebenso für den Franzosen Bouna Sarr. Der Weltmeister von 2014, Christoph Kramer, verabschiedete sich tränenreich aus Gladbach und der langjährige Bremer-Torwart Jiri Pavlenka hütet nicht mehr den Kasten an der Weser. Zuletzt war auch der Däne Robert Skov vereinslos – seine Zeit in Sinsheim war vorbei. Doch Union Berlin verpflichtete den 28-Jährigen als Ersatz, für Last-Minute-Abgang, Robin Gosens.

Der niederländische Mittelstürmer Memphis Depay (30) steht der nicht mehr bei Atletico Madrid unter Vertrag und hat bislang keinen neuen Klub gefunden. Für seinen Landsmann, den ehemaligen Bremer, Davy Klaassen (31) ist derweil das Abenteuer Inter Mailand nach nur einem Jahr beendet.

Mit Sergio Ramos, Keylor Navas, Miralem Pjanic, Ivan Perisic und Loris Karius sind zudem weitere namenhafte Profis derzeit ohne Verein.