Auch das noch! Fußball-Zwerg macht sich auf X über DFB-Team lustig

Ohne Frage: San Marino hat einen Lauf. Nicht, dass die kleine Fußball-Nation ein Spiel gewonnen hätte, aber anders als in vielen Phasen der Länderspiel-Geschichte gelang dem Kleinstaat zuletzt drei Mal in Folge ein eigener Treffer. Historisch! Dass es dafür keine Punkte gibt, stört niemanden. Jedes Tor wird wie ein Sieg gefeiert. Das Selbstbewusstsein scheint jetzt so groß, dass es der Underdog gerne noch mal mit dem schwächelnden DFB-Team aufnehmen würde.

Nach der 0:2-Schmach in Österreich postete die Nationalmannschaft auf X (ehemals Twitter) das übliche Foto mit dem Endergebnis. „Das war nix. Wir kommen wieder“, hieß es in dem Post. Darunter ließen viele Fans ihren Frust nach der zweiten Testspiel-Pleite in Folge aus. Aber auch der Account der Fußballer aus San Marino mischte sich unter die Kommentare.

Vier Vergleich gab es bisher zwischen Deutschland und San Marino. Dem knapp 61 Quadratkilometer großen Land gelang dabei noch nie ein Tor. 0:13, 0:6, 0:8 und 0:7 endeten die Partien. Jetzt scheint San Marino Lunte gerochen zu haben, dass gegen dieses DFB-Team sogar ein Tor drin sein könnte.

Geplant ist ein weiterer Vergleich derzeit natürlich nicht. Aber vielleicht springt ja einer beim Deutschen Fußball-Bund darauf an.