Nächster Nackenschlag: Saison für Bayern-Star schon beendet

Es kommt immer dicker für die sttrauchelnden Bayern! München muss den Titelkampf in der Bundesliga ohne Alphonso Davies fortsetzen.

Der kanadische Nationalspieler hat sich beim 1:3 gegen Mainz 05 eine Muskelbündelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen durch die medizinische Abteilung, wie der Tabellenzweite am Sonntag mitteilte.

Alphonso Davies zog sich im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 eine Muskelbündelverletzung zu und wird dem FC Bayern vorerst fehlen. — FC Bayern München (@FCBayern) April 23, 2023

Davies war am Samstag in Mainz in der 9. Spielminute nach einem Laufduell zu Boden gesunken und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Für den 22-Jährigen ist die Saison nach dieser schweren Muskelverletzung im Normalfall vorzeitig beendet. (dpa/lmm)