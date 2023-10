Weltmeister Paul Pogba: Karriere nach positiver B-Probe vorbei?

Protzige Fotos aus dem Urlaub, Eindrücke von seiner schweißtreibenden Reha oder gar familiäre Einblicke in den Kreißsaal: Paul Pogba zeigt seine Glamourwelt via Instagram gerne in vollen Zügen – und das am liebsten mehrmals täglich. Doch seit vier Wochen lässt er seine mehr als 60 Millionen Follower nun warten. Der Weltmeister von 2018 versuchte im Stillen, nach dem letzten Strohhalm zur Rettung seiner Karriere zu greifen – aber wohl vergebens.

Denn auch seine beantragte B-Probe ist positiv, dem 30-Jährigen wurde auch in zweiter Instanz ein zu hoher Testosteronwert nachgewiesen. Von diesem Tiefpunkt einer Achterbahnkarriere berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine mit dem Fall vertraute Quelle. Der Mittelfeldspieler ist bereits seit Bekanntwerden seiner positiven A-Probe am 11. September vorläufig gesperrt – nun droht durch die Bestätigung gar eine vierjährige Doping-Sperre.

Pogbas Karriere könnte vorbei sein

Diese könnte um die Hälfte reduziert werden, sofern er die fehlende Absicht bei seinem Fehltritt nachweisen kann. Doch selbst wenn: Die großen Jahre dürften auch dann für Pogba vorbei sein, der ohnehin zuletzt sportlich schwere Zeiten durchlebte. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam der einstige 105-Millionen-Euro-Mann in der Vorsaison gerade einmal auf zehn Einsätze, verpasste wegen der Verletzungsmisere auch die WM 2022 in Katar.

„Sicher ist, dass Paul Pogba niemals eine Regel brechen wollte“, hatte seine Agentin Rafaela Pimenta laut AFP nach dem ersten positiven Dopingtest mitgeteilt. Nach Öffnung der B-Probe gab es keine weitere Stellungnahme. Laut Gazzetta dello Sport stand Pogba unter Aufsicht eines US-Spezialisten, der ihm ein Ergänzungsmittel verschrieben habe, das Testosteron enthielt. Pogba habe das Mittel eingenommen, ohne sich davor mit den Juve-Ärzten zu beraten.

Die Turiner hatten bereits nach der positiven A-Probe die Gehaltszahlungen eingefroren, nun droht Pogba die komplette Entlassung. Ob und wie er das dann auch seinen Followern mitteilen wird, dürfte sich der Mittelfeldspieler allerdings besser denn je überlegen. (sid/lsc)