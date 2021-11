Hertha-Stürmer Stevan Jovetic hat sich mit Corona infiziert. Das ist bereits seit Freitag bekannt. Nun aber gibt es Meldungen, die für einigen Wirbel sorgen. Der Montenegriner soll sich nämlich beim Feiern in einem Nachtklub angesteckt haben, wie es heißt.

Wie „PVportal.me“, ein Nachrichtenportal aus Montenegro, berichtet, soll der 32-Jährige am vergangenen Montag mit einigen anderen Spielern seinen Geburtstag in einem Nachtklub in Podgorica gefeiert haben, gemeinsam mit der Sängerin Aleksandra Prijovic. Dort, so schreibt das Portal, habe sich Jovetic mit ziemlicher Sicherheit infiziert.

Hat sich Jovetic in einer Disco in Podgorica infiziert?

„Offenbar war auch der Profistab der Nationalmannschaft über alles informiert, denn die Fußballer blieben bis spät in die Nacht auf. Leider stellte sich später heraus, dass sich unter den Gästen Infizierte befanden, mit denen unsere Fußball-Asse in Kontakt kamen“, heißt es auf der Website.

Das könnte Sie auch interessieren: Keine Zuschauer mehr in den Stadien: Corona-Beschluss sorgt für Wut in Holland

Der Klub gibt indes Entwarnung: „Ihm geht es gut, er ist frei von Symptomen und derzeit isoliert.“