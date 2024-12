„An allen Pleiten beteiligt“: Didi Hamann rät Bayern zu Neuer-Entscheidung

Dietmar Hamann hat seine Kritik an Bayern-Torhüter Manuel Neuer verneuert.

„Sie haben dieses Jahr gegen fünf gute Mannschaften gespielt“, sagte der Ex-Nationalspieler in der Sendung „Sky 90“ und zählte auf: „Gegen Aston Villa ist er am Tor schuld, sie verlieren das Spiel. Einen ganz entscheidenden Fehler macht er gegen Barcelona, gegen Leverkusen kommt er raus, fliegt vom Platz, sie verlieren das Spiel. Das heißt: Von den Spielen, die sie verloren haben, war er an allen Spielen beteiligt.“

Vertrag mit Neuer verlängern? Hamann skeptisch

Die Verantwortlichen des FC Bayern müssten sich laut Hamann nun Gedanken machen, ob sie den im Juni 2025 auslaufenden Vertrag des 38-Jährigen verlängern. „Das Problem, das, glaube ich, die Bayern haben: Du musst ja irgendwann eine Entscheidung treffen. Weil du kannst ihn ja nicht hinhalten und sagen, jetzt warten wir mal bis März und schauen, wie du hältst“, sagte Hamann.

„Du musst dich irgendwann entscheiden. Ich glaube, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist, ob er bleibt. Und dann brauchst du einen neuen Tormann und das muss man irgendwann halt mal machen“, ergänzte der frühere Bayern-Spieler. (dpa/tm)