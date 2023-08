Amüsante Szenen: Müller gibt Bayern-Superstar Kane Nachhilfe beim Weißwurst-Essen

Nach gut zwei Wochen beim FC Bayern klappt bei Star-Neuzugang Harry Kane noch nicht alles. Beim Weißwurst-Essen braucht der neue Münchner Torjäger etwa Nachhilfe von Urbayer Thomas Müller.

„Du musst die Weißwurst diagonal einschneiden. Dann kannst du sie aus der Haut rausrollen. Aber nicht komplett durchschneiden, nur bis zum Boden“, erklärte Weißwurst-Experte Müller seinem neuen Teamkollegen beim Nachholtermin fürs Münchner Lederhosen-Shooting.

Kane: „Die Lederhose ist ein bisschen eng“

Auf einem Video, das der TV-Sender Sky veröffentlichte, sitzen beide Bayern-Spieler mit Alphonso Davies auf einer Bierbank. Den ersten Termin hatte Kane aufgrund der Geburt seines vierten Kindes verpasst.

Erstmals in seinem Leben schlüpfte der englische Nationalstürmer auch in bayerische Tracht. „Die Lederhose ist ein bisschen eng. Das ist ein neues Outfit, das ich noch nie getragen habe und an das ich mich gewöhnen muss“, sagte Kane.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ganz, ganz schlechte Wahl“: Scharfe Kritik an neuem Sponsor des FC Bayern

Stramme Wadeln hat der 30 Jahre alte Torjäger jedenfalls. „Meine sind vielleicht größer, aber er (Müller) schaut besser aus“, scherzte Kane. (dpa/fs)