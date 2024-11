An ihrem 20. Geburtstag: Debütantin glänzt beim Kantersieg der DFB-Frauen

Angeführt von Laura Freigang und Lea Schüller haben die deutschen Fußballerinnen ihren vorletzten Test des Jahres mit Bravour bestanden. Die Jokerin von Eintracht Frankfurt (50./64.) und die Bayern-Stürmerin (56./90.+1) trafen beim 6:0 (1:0) in der Schweiz doppelt für die verjüngte DFB-Auswahl. Aber auch eine Debütantin traf.

Sjoeke Nüsken (43.) und die starke Debütantin Cora Zicai (73.) erzielten die weiteren Tore gegen den kommenden EM-Gastgeber in Zürich, einer der acht EURO-Spielorte im nächsten Sommer. „Das erste Tor hat uns Selbstvertrauen gegeben, das hat man gesehen. Aber dann sind wir gut in den Flow gekommen“, sagte Linda Dallmann am ZDF-Mikrofon. Zum Abschluss des Jahres geht es für das deutsche Team am Montag (20.30 Uhr/ARD) noch in Bochum gegen Italien.

Cora Zicai feiert ihr Tor. IMAGO/Eibner Cora Zicai feiert ihr Tor.

Ehe es vor 17.306 Fans im Stadion Letzigrund zur Sache ging, gab es noch herzliche Umarmungen von Ex-Teamkollegin Nadine Angerer. Die einstige Weltfußballerin coacht im Schweizer Trainerstab von Pia Sundhage seit Frühjahr die Keeperinnen.

Im DFB-Tor bot Bundestrainer Christian Wück für sein EM-Casting wie angekündigt eine Debütantin in der Startelf auf. In Abwesenheit der pausierenden Ann-Katrin Berger begann erstmals Sophia Winkler (21) von der SGS Essen, bekam aber wenig zu tun. Als Sturmspitze erbte Schüller die Rückennummer 11 von Alexandra Popp, die sich im Oktober verabschiedet hatte.

Nüsken trifft kurz vor der Pause per Kopf

In Popp-Manier prüfte sie die Schweizer Torhüterin Elvira Herzog von RB Leipzig gleich zweimal per Kopf (5./13.), allerdings zu unpräzise. Das DFB-Team diktierte in der Anfangsphase das Geschehen – musste aber mit weit aufgerückter Abwehr höllisch aufpassen, von der Offensive um Starstürmerin Alisha Lehmann nicht ausgekontert zu werden.

Die Schweiz stand zunehmend tiefer und gut sortiert, den Deutschen fehlten Tempo und Ideen, um das Bollwerk zu knacken. Auch gegen Cercis Schuss aus spitzem Winkel war Herzog auf dem Posten (37.), es brauchte einen Standard: Nach einer Ecke von Klara Bühl war Nüsken per Kopf kurz vor der Pause zur Stelle.

Zicai feiert Länderspiel-Debüt an ihrem Geburtstag

Wück brachte zur zweiten Hälfte frische Kräfte und bescherte Zicai (SC Freiburg) an ihrem 20. Geburtstag das erste Länderspiel. Auch Freigang mischte nun mit und bestätigte mit ihrer erfolgreichen Direktabnahme nach Flanke der ebenfalls eingewechselten SGE-Kollegin Pia-Sophie Wolter ihre starke Form.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Absurder Food-Hype: Die Dubai-Schokolade zum Selbermachen

– Unglaublich, aber wahr: Türcode 1234 – so einfach konnte ein Dieb einen Rettungswagen klauen

– Krebs-Praxen in Not: Tausende Patienten bangen um ihre Behandlungen

– Nützt ja nix: Trotz trüber Weltlage gibt‘s hier Advents-Tipps aus der Redaktion

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Kuntz’ schwerster Job: So läuft die Trainer-Suche des HSV-Bosses & Boukhalfa über spätes Glück, schwierige Zeiten bei St. Pauli und Selbstzweifel

– 28 Seiten Plan7: „Vaiana“: Das zweite Abenteuer der Südsee-Heldin jetzt im Kino & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Mit zehn Toren ist die 26-Jährige die derzeit beste Bundesliga-Torschützin. Nun lief es bei der DFB-Auswahl: Eine Halbfeldflanke von Zicai berührte Schüller nur noch minimal, schraubte ihre Quote aber so auf 46 Treffer im 68 Länderspielen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Rücktritt: Merle Frohms kritistiert Ex-Bundestrainer Hrubesch

Danach durfte auch Bayern-Juwel Alara Sehitler (18) ihre Premiere geben. Erneut Freigang nach Wolter-Flanke sorgte für noch klarere Verhältnisse, ehe Zicai ihren Einstand nach dem Assist mit ihrem Tor krönte.