Altona 93 patzt! Eimsbüttel hat Matchball für Regionalliga-Aufstiegsrunde

Er brauche nur einen Satz, um das Spiel zusammenzufassen, sagte Altona-Coach Andreas Bergmann nach dem 1:1 gegen Concordia: „Wenn du die Dinger vorne nicht verwertest, kann dir sowas passieren.“

Mindestens 4:1 hätte sein AFC zur Pause bereits führen können. Tatsächlich hieß es zunächst aber nur 1:0 für den Gastgeber, weil Randy Gyamenah nach einem Steilpass von Bujar Sejdija zwar traf (30.) – Altona davor und danach aber mehrfach vergab.

MOPO

Jeremy Wachter schoss früh drüber (2.), Gyamenah erst vorbei (19.) und Minou Tsimba-Eggers sowie erneut Wachter binnen weniger Sekunden beide an die Latte. Sejdija machte das Alu-Triple komplett, als er aus vier Metern an den Pfosten köpfte (34.). „Die musst man machen, wenn man noch was erreichen will“, ärgerte sich Bergmann. Weil sein Team in Hälfte zwei nachließ und Vincent Janelt am zweiten Pfosten zum Ausgleich für Cordi traf (78.), ist der Aufstieg in weite Ferne gerückt.

Oberliga Hamburg: ETV hat Aufstieg jetzt selbst in der Hand

Mit einem Sieg in Rugenbergen könnte der Eimsbütteler TV die Regionalliga-Aufstiegsrunde am Dienstagabend (18.30 Uhr) perfekt machen. „Es ist richtig bitter“, meinte AFC-Kapitän Fynn Rathjen. „Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen …“ Er habe trotzdem Bock aufs letzte Spiel am Freitag, sagte Bergmann. Am Dienstag werde er sich ein Eis holen – und nicht nach Rugenbergen schauen.