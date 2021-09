Ein großer Tag für Altonas Fußball: Traditionsverein Altona 93 kam im siebten Anlauf zum ersten Saisonsieg, Teutonia 05 Ottensen setzte sich im Spitzenspiel gegen Weiche Flensburg durch.

Die weiter ungeschlagenen Ottenser bezwangen die zuvor auch noch unbesiegten Nordlichter 1:0. Kevin Weidlich köpfte in der 51. Minute einen Flankenball von Marcel Andrijanic zum Siegtor ein. Zuvor hatte Weidlich bereits einen Elfmeter herausgeholt, den Fabian Istefo (38.) aber nicht im Flensburger Tor unterbringen konnte.

Regionalliga Nord: Siege für Altona 93 und Teutonia 05 Ottensen

523 Zuschauer im Stadion Hoheluft sahen einen verdienten Sieg der Teutonen, den Torwart Yannick Zummack in der Schlussphase festhielt. Mit 14 Punkten aus sechs Spielen übernahmen die Ottenser die Tabellenführung der Regionalliga Nord, Staffel Nord. Bereits am Dienstag muss Teutonia im Hamburger Lotto-Pokal beim Landeslisten Halstenbek-Rellingen ran.

Das könnte Sie auch interessieren: Am Sonntag an der Hoheluft: Die Footballer der Hamburg Sea Devils im EFL-Halbfinale

Große Erleichterung auch beim Nachbarn Altona 93, der vor einer Woche das Lokalderby gegen Teutonia 1:2 verloren hatte und sieglosen am Tabellenende stand. Beim Heider SV wurde mit 2:1 der erste Dreier eingefahren. Noah Gumpert brachte den AFC bereits in der zweiten Minute in Führung, Armel Gohoua (32.) legte zur 2:0-Pausenführung nach. In der zweiten Hälfte verkürzte Fabian Arndt (57.) für den „kleinen HSV“, doch vor 894 Zuschauern brachte Altona den Vorsprung über die Zeit.